Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι

Δικαστές και ένορκοι κατέληξαν στην ενοχή και των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό.

Στα δικαστήρια ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία στο Ψυχικό | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ένοχοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, την ενοχή και των δύο είχε προτείνει και η εισαγγελέας η οποία ζήτησε να διερευνηθεί η εμπλοκή και τρίτου προσώπου στο πλαίσιο της ηθικής αυτουργίας.

Η πολύκροτη υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 54χρονου τοπογράφου–μηχανικού, έφτασε σε ένα κρίσιμο σημείο με την ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

Οι δικαστές και οι ένορκοι κατέληξαν κατά πλειοψηφία (6-1) στην ενοχή των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι είχαν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για την βίαιη δολοφονία στο Ψυχικό.

