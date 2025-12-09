Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι

Ένοχοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, την ενοχή και των δύο είχε προτείνει και η εισαγγελέας η οποία ζήτησε να διερευνηθεί η εμπλοκή και τρίτου προσώπου στο πλαίσιο της ηθικής αυτουργίας.

Η πολύκροτη υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 54χρονου τοπογράφου–μηχανικού, έφτασε σε ένα κρίσιμο σημείο με την ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

Οι δικαστές και οι ένορκοι κατέληξαν κατά πλειοψηφία (6-1) στην ενοχή των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι είχαν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για την βίαιη δολοφονία στο Ψυχικό.