Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος 63χρονου στη Δονούσα καθώς κρατούσε γάτες μέσα σε άθλιες συνθήκες.

Μάλιστα του επιβλήθηκε πρόστιμο - μαμούθ ύψους 1,7 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (11/11), από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο αστυνομικών σε περιφραγμένο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς, διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε εγκλωβισμένα 58 ζώα συντροφιάς (γάτες) σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου».