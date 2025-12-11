«Δότης 7.069»: Σπέρμα με καρκινική μετάλλαξη σε 7 κλινικές στην Ελλάδα - Γεννήθηκαν 18 παιδιά

Μια υπόθεση που συγκλονίζει την Ευρώπη ήρθε στο φως της δημοσιότητας: σπέρμα δωρητή, γνωστού ως «Δότης 7069», διακινήθηκε από την European Sperm Bank στη Δανία και χρησιμοποιήθηκε σε 67 κλινικές σε 14 χώρες.

Χωρίς να το γνωρίζει, ο δωρητής ήταν φορέας μιας επικίνδυνης γενετικής μετάλλαξης, η οποία αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στα παιδιά που γεννήθηκαν από αυτό το γενετικό υλικό.

Από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη έχουν γεννηθεί περίπου 200 παιδιά σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα παιδιά αυτά εμφανίζουν έως και 90% πιθανότητα να νοσήσουν από καρκίνο. Δυστυχώς, ορισμένα έχουν ήδη εκδηλώσει τη νόσο, ενώ κάποια έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το σπέρμα του «Δότη 7069» διατέθηκε σε επτά κλινικές γονιμότητας και εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μέχρι σήμερα, τέσσερα παιδιά έχουν εμφανίσει τη μετάλλαξη TP53, η οποία συνδέεται με το Σύνδρομο Li-Fraumeni, μια σπάνια γενετική διαταραχή που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης πολλών μορφών καρκίνου σε νεαρή ηλικία.

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ανακοίνωσε ότι στη χώρα μας έχουν γεννηθεί συνολικά 18 παιδιά από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη.

Έλληνας παιδοογκολόγος είχε δηλώσει ήδη από το 2020 ότι συνάντησε τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας με τη μετάλλαξη TP53.

Το 2023 ανέφερε και τέταρτο περιστατικό, επίσης από τον ίδιο δότη. Ένα από αυτά τα παιδιά νοσεί ήδη από καρκίνο.

Η διεθνής διάσταση

Σύμφωνα με τις δανικές υγειονομικές αρχές, το σπέρμα του «Δότη 7069» πωλήθηκε επίσης σε χώρες όπως η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο, χωρίς να προκύψουν γεννήσεις. Αντίθετα, σε Κύπρο, Γεωργία, Ουγγαρία και Βόρεια Μακεδονία δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία.

Το BBC αποκάλυψε ότι ο δότης ξεκίνησε να δίνει σπέρμα το 2005, όταν ήταν φοιτητής. Παρότι θεωρούνταν υγιής και είχε περάσει τους απαραίτητους ελέγχους, τμήμα του DNA του είχε μεταλλαχθεί πριν ακόμη γεννηθεί, επηρεάζοντας το γονίδιο TP53, το οποίο προστατεύει τα κύτταρα από την καρκινική μετατροπή.

Εκτιμάται ότι έως και 20% των σπερματοζωαρίων του έφεραν τη βλαβερή μετάλλαξη.