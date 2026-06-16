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«Δοξάστε τον και βρείτε τον»: Ξερίζωσε τρινταφυλλιές και έφυγε «κύριος» - Βανδαλισμός στην Αγία Βαρβάρα

Άγνωστος άνδρας στην Αγία Βαρβάρα ξερίζωσε τριανταφυλλιές που είχε τοποθετήσει ο Δήμος, τις πήρε και έφυγε σαν κύριος.

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Βανδαλισμός στην Αγία Βαρβάρα
Βανδαλισμός στην Αγία Βαρβάρα | Facebook / ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ
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Ένας απρόσμενος βανδαλισμός σημειώθηκε στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, όταν άγνωστος άνδρας ξερίζωσε τριανταφυλλιές που είχαν τοποθετηθεί σε δημόσιο χώρο, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο δήμαρχος της περιοχής, Λάμπρος Μίχος

Συγκεκριμένα το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ο άγνωστος άνδρας προχωράει στο ξερίζωμα των τρινταφυλλιών και τις τοποθετεί σε σακουλα σκουπιδιών και στη συνέχεια φεύγει σαν «κύριος».

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από τον δήμαρχο της Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος έγραψε στην λεζάντα: «Δοξάστε τον. Κι άμα μπορείτε βρείτε τον να του πάμε κι άλλες τριανταφυλλιές για να μη χαλάει τις δημοτικές».

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