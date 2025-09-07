Δούκας: «Υπομονή λίγες εβδομάδες για να ολοκληρωθεί η αναστροφή στο κέντρο της Αθήνας»

Στο έργο της αναστροφής που θα επιτρέπεται σύντομα στο φανάρι της Λεωφόρου Αμαλίας, στο ύψος της διασταύρωσης με την Βασιλίσσης Όλγας, αναφέρθηκε ο Χάρης Δούκας. Η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα επιτρέπει σε όσους κινούνται προς το κέντρο και θέλουν να κατευθυνθούν προς την Πλάκα να κάνουν αναστροφή στο σημείο, χωρίς να χρειάζεται να φθάσουν έως την πλατεία Συντάγματος.

«Είναι μία πολύ σημαντική κυκλοφοριακή ρύθμιση γιατί πλέον που κάτοικοι που βρίσκονται στην Πλάκα για να πάνε σπίτι τους δεν θα χρειάζεται να φθάσουν στο Σύνταγμα και να κάνουν όλο το γύρο της πλατείας. Χρειαζόμαστε λίγη υπομονή, μερικές εβδομάδες, από όλους τους οδηγούς, για να ολοκληρωθεί η αναστροφή», ανέφερε σε μήνυμά του ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση είναι ανεξάρτητη από το αν θα προχωρήσει το σχέδιο της δημοτικής αρχής για επαναλειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας, το οποίο έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης.