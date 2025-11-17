Μενού

Δράμα: Πυροβόλησαν αρκούδα και μετά την αποκεφάλισαν

Άσχημο τέλος είχε μια αρκούδα στην Δράμα, όπου βρέθηκε πυροβολημένη και αποκεφαλισμένη.

Αρκούδα
Αρκούδα | Αρχείου/Unsplash
Μια νεαρή αρκούδα βρέθηκε πυροβολημένη και αποκεφαλισμένη σε ορεινή περιοχή της Δράμας. Το ζώο εντόπισε το πρωί της Τετάρτης υπάλληλος του Δασαρχείου Δράμας.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν το Δασαρχείο, η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία και οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Η νεκροψία έδειξε ότι η αρκούδα είχε δεχθεί δύο πυροβολισμούς από πυροβόλο όπλο — έναν στη ράχη και έναν στον μηρό. Μετά τη θανάτωσή της, οι δράστες προχώρησαν και στον αποκεφαλισμό της.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ο ΟΦΥΠΕΚΑ και η «Καλλιστώ», η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη.

Στην Ελλάδα, η αρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος τόσο από την εθνική όσο και από τη διεθνή νομοθεσία. Το είδος και ο βιότοπός του καλύπτονται από τον Δασικό Κώδικα, την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), καθώς και από τις συνθήκες της Βέρνης και της Ουάσιγκτον (CITES).

