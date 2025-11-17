Δράμα: Πυροβόλησαν αρκούδα και μετά την αποκεφάλισαν

Μια νεαρή αρκούδα βρέθηκε πυροβολημένη και αποκεφαλισμένη σε ορεινή περιοχή της Δράμας. Το ζώο εντόπισε το πρωί της Τετάρτης υπάλληλος του Δασαρχείου Δράμας.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν το Δασαρχείο, η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία και οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Η νεκροψία έδειξε ότι η αρκούδα είχε δεχθεί δύο πυροβολισμούς από πυροβόλο όπλο — έναν στη ράχη και έναν στον μηρό. Μετά τη θανάτωσή της, οι δράστες προχώρησαν και στον αποκεφαλισμό της.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ο ΟΦΥΠΕΚΑ και η «Καλλιστώ», η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη.

Στην Ελλάδα, η αρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος τόσο από την εθνική όσο και από τη διεθνή νομοθεσία. Το είδος και ο βιότοπός του καλύπτονται από τον Δασικό Κώδικα, την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), καθώς και από τις συνθήκες της Βέρνης και της Ουάσιγκτον (CITES).