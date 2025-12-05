Δραματική διάσωση μητέρας και γιου στη Χίο: Η στιγμή που απεγκλωβίζονται από το φλεγόμενο σπίτι τους

Συναγερμός σήμανε το πρωί στον Άγιο Γεώργιο Συκούση στη Χίο όταν ξέσπασε φωτιά σε οικία, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο μπαλκόνι λόγω των πυκνών καπνών μια 53χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ. Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι δύο ένοικοι απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, ενώ η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα στο σημείο που εκδηλώθηκε και δεν επεκτάθηκε στην υπόλοιπη κατοικία.