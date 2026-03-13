Μενού

Δραματικός απεγκλωβισμός από φλεγόμενο διαμέρισμα στο Άργος: «Πήγα να πεθάνω»

Μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της απεγκλωβίστηκαν με εγκαύματα από το διαμέρισμα, ενώ άλλοι έξι ένοικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μετά τη φωτιά.

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος | Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
Συναγερμός σήμανε χθες, Πέμπτη (12/03), στο Άργος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας και είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο τουλάχιστον οκτώ άτομα. Συγκλονίζουν τα πλάνα που έρχονται στο «φως» από τη διάσωση κατοίκων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική Πυροσβεστική, η φωτιά έκαψε το διαμέρισμα ολοσχερώς, αλλά οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της.

Μητέρα και παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα, ενώ, για προληπτικούς λόγους εξετάστηκαν κι άλλα έξι άτομα, που είχαν εισπνεύσει πολύ καπνό από τη φωτιά.

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος | Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi

Κάτοικοι της περιοχής σημείωσαν πως ξύπνησαν από τους πυκνούς καπνούς και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει.

«Ακούσαμε εκρήξεις, μπαμ, μπουμ, και μετά καπνός. Το δικό μας διαμέρισμα γέμισε καπνό» επεσήμανε μία κάτοικος, που μένει στον τρίτο όροφο.

Άλλος, πάλι, είπε: «Πήγα να πεθάνω. Δεν ξέρω πώς έφτασα κάτω». 

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν τέσσερα οχήματα. 

Σε εξέλιξη είναι έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το ανακριτικό του Άργους. 

 

