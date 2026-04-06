Δραπετσώνα: Καραμπόλα με 5 οχήματα και διακοπή κυκλοφορίας λόγω διαρροής καυσίμων

Τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν πέντε οχήματα σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας στην Περιφερειακή της Δραπετσώνας.

Newsroom
Πυροσβεστική | Eurokinissi
Καραμπόλα με πέντε οχήματα, εκ των οποίων τα τρία φορτηγά και τα δύο επιβατικά, σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) στην Περιφερειακή της Δραπετσώνας, στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων.

Από την σύγκρουση υπήρξε διαρροή καυσίμου από ένα από τα οχήματα και η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία προς την Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Ιχθυόσκαλας έως και το ύψος της πύλης Ε1.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μέχρι στιγμής.

ΕΛΛΑΔΑ