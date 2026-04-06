Δραπετσώνα: Καραμπόλα με 5 οχήματα και διακοπή κυκλοφορίας λόγω διαρροής καυσίμων

Καραμπόλα με πέντε οχήματα, εκ των οποίων τα τρία φορτηγά και τα δύο επιβατικά, σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) στην Περιφερειακή της Δραπετσώνας, στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων.
Από την σύγκρουση υπήρξε διαρροή καυσίμου από ένα από τα οχήματα και η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία προς την Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Ιχθυόσκαλας έως και το ύψος της πύλης Ε1.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μέχρι στιγμής.
