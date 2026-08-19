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Δρέπανο: Πολυτελές γιοτ «κολλημένο» στα αβαθή επί μέρες - Παραλίγο ατύχημα με φουσκωτό

Κυριολεκτικά στο «παρά ένα» δεν έγινε ναυτικό ατύχημα στο Δρέπανο Αχαΐας καθώς σκάφος πήγε να συγκρουστεί με γιοτ το οποίο έχει κολλήσει στα αβαθή έδώ και μέρες.

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Δρέπανο - γιοτ
«Κολλημένο» γιοτ στο Δρέπανο | apohxos.gr
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Από τύχη δεν συνέβη ναυτικό ατύχημα στο Δρέπανο Αχαΐας, καθώς οδηγός φουσκωτού παραλίγο να πέσει σε πολυτελές γιοτ που είναι κολλημένο στα αβαθή νερά της περιοχής.

Όπως επισημαίνει το STAR, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν πέσει πάνω στο γιοτ το φουσκωτό ο κυβερνήτης  κάνει μια «μαεστρική κίνηση», ενώ σημειώνεται πως ακούγονται και οι φωνές όσων βρίσκονται στην στεριά προκειμένου να βοηθήσουν. 

Όπως δείχνει και το χαρακτηριστικό βίντεο στο «παρά ένα» γλιτώνει την πρόσκρουση με το γιοτ το οποιο παραμένει ακόμα στα αβαθή. Σημειώνεται πως άγνωστος παραμένει ο αριθμός των επιβατών που ήταν μέσα στο φουσκωτό.

Το πολυτελές γιοτ 20 μέτρων, έχει προσαράξει στην περιοχή από τις 16 Αυγούστου στο Δρέπανο Αχαΐας, ενώ έχουν γίνει δυο προσπάθειες προκειμένου να ξεκολλήσει το σκάφος από το σημείο.

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