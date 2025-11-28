Δρόμοι «ποτάμια» και πτώσεις δέντρων στην Αττική - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Τεράστια προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία, η οποία κορυφώθηκε σήμερα το πρωί (28/11). Οι δρόμοι έγιναν «ποτάμια» σε όλη την Ελλάδα ενώ από τον κανόνα δεν ξέφυγε και η Αττική.

Στο Παλαιό Φάληρο, έπεσαν τέσσερα δέντρα την ίδια χρονική στιγμή, και ζημιά χιλιάδων ευρώ προκλήθηκε σε σταθμευμένο όχημα. Οι πεζοί αν και κινδύνευσαν δεν τραυματίστηκαν.

Μάλιστα για την απομάκρυνση του τεράστιου δέντρου επιστρατεύτηκε εκσκαφέας-φορτωτής.

Σύμφωνα με το Mega, πολλές ήταν οι καταγγελίες για «βουλωμένα φρεάτια», με τους οδηγούς να κινδυνεύουν.

Το Παλαιό Φάληρο, δεν ήταν η μοναδική περιοχή που έπεσαν δέντρα καθώς και στο Μαρούσι σημειώθηκαν ατυχήματα.

Πτώση δέντρου στο Μαρούσι | INTIME

Απόκοσμες εικόνες από το Μοσχάτο: Περαστικοί μεταφέρονται σε καρότσα

Απόκοσμες εικόνες, ήρθαν και από την περιοχή του Μοσχάτου. Όπως δείχνει ο ΣΚΑΙ, ο δήμος, καθώς ο δρόμος έξω από τον σταθμό του Μοσχάτου έχει πλημμυρίσει, δυσχεραίνοντας πολύ την πρόσβαση, έστειλε από νωρίς το πρωί αγροτικό όχημα με καρότσα, για να μεταφέρει τους κατοίκους σε ομάδες απέναντι.

Σε κάθε γύρο, περίπου πέντε άτομα σκαρφαλώνουν στην καρότσα με τις ομπρέλες τους, και το αγροτικό τους περνά απέναντι, όπου περιμένουν οι υπόλοιποι επιβάτες.

Κακοκαιρία: Λεωφόροι έγιναν «ποτάμια»

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος η έλλειψη υποδομών αποστράγγισης είναι εμφανής, καθώς η στάθμη του νερού είχε ανέβει σχεδόν μέχρι το γόνατο, με τους κατοίκους να δηλώνουν οργισμένοι για την έλλειψη οργάνωσης.

Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης τα οχήματα κυριολεκτικά «βουλιάζουν» μέσα στο προσωρινό «ποτάμι» που έχει δημιουργηθεί στον δρόμο, διατηρώντας πολύ χαμηλές ταχύτητες προς αποφυγή ατυχημάτων, ενώ υφίστανται και κατά διαστήματα χαλάζι.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρξει στις περιοχές του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Ωστόσο, στην υπόλοιπη χώρα υπάρχει μία σχετική βελτίωση με λιγότερες και πιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι, υποστηρίζουν ότι η πρωινή κακοκαιρία ήταν «το χειρότερο σενάριο» ανάμεσα στις προγνώσεις και το δυσμενέστερο.

