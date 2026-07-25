Δρόμοι ποτάμια, πτώσεις δέντρων και χάος: Νέες εικόνες από το «σφυροκόπημα» της κακοκαιρίας

Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων έπληξε τη χώρα την Παρασκευή, με σημαντικά ύψη βροχής κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής), καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, με ιδιαίτερη ένταση στη Χαλκιδική. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 22:40 το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε στην Ιστιαία Ευβοίας, φτάνοντας τα 66.6 mm.

Παράλληλα, η κεραυνική δραστηριότητα στην επικράτεια ήταν εντυπωσιακή. Βάσει των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12, καταγράφηκαν περισσότερες από 58.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της Ελλάδας έως τις 22:20 το βράδυ, με τις μισές περίπου εξ αυτών να σημειώνονται στην ξηρά.

Διαβάστε περισσότερα: Καιρός: Καταιγίδες, 59.000 κεραυνοί, χαμηλές θερμοκρασίες - Μα τι συνέβη στην Ελλάδα;

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: 940 κλήσεις για ζημιές

Οι έντονοι άνεμοι και η σφοδρή νεροποντή προκάλεσαν δεκάδες προβλήματα, θέτοντας σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα. Από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026 έως τις πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Η Περιφέρεια Αττικής δέχθηκε την ισχυρότερη πίεση συγκεντρώνοντας 850 κλήσεις, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις υδάτων στο λεκανοπέδιο.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το Κέντρο Επιχειρήσεων διαχειρίστηκε 60 κλήσεις, προχωρώντας μέχρι στιγμής σε 36 κοπές δέντρων και 3 αντλήσεις. Τέλος, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καταγράφηκαν 30 κλήσεις, με τον απολογισμό των ενεργειών να περιλαμβάνει μέχρι στιγμής 17 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 6 αντλήσεις υδάτων.