Δρόμος - «φάντασμα» η Αττική Οδός: Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος των Λιοσίων

Η Αττική Οδός δεν θυμίζει σε τίποτε τον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στο ύψος των Λιοσίων. Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω συντήρησης.

Αττική Οδός
Αττική Οδός | Orange Press Agency
Μια ασυνήθιστη εικόνα αντικρίζουν όσοι περνούν από το ύψος των Άνω Λιοσίων, με την Αττική Οδό να θυμίζει αυτοκινητόδρομου - «φάντασμα» στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, η εικόνα αυτή, που απέχει πολύ από τη συνηθισμένη κινητικότητα του δρόμου, οφείλεται στην παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως τις 06:00 π.μ. της 22ας Φεβρουαρίου 2026, λόγω επειγουσών εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, παρατείνεται ο πλήρης αποκλεισμός των κλάδων εισόδου προς Αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω, επηρεάζοντας άμεσα την κίνηση στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας–Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.

​Για τη διευκόλυνση των οδηγών, η κυκλοφορία προς Αθήνα-Κέντρο διεξάγεται πλέον μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Λαμία θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη Λεωφόρο Αθηνών και τη Λεωφόρο Κηφισού.

Για την κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, η εναλλακτική διαδρομή περιλαμβάνει τη Λεωφόρο Αθηνών, τη Λεωφόρο Κηφισού και στη συνέχεια τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από την είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου έως την έξοδο Ασπροπύργου εξυπηρετεί πλέον αποκλειστικά τα οχήματα που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

