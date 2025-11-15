Δρόμος καρμανιόλα εκεί που έγινε το τροχαίο με το λεωφορείο - Είχαν σκοτωθεί τρία παιδιά

Το απόγευμα του Σαββάτου σημειώθηκε ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο στην παλιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας, λίγο πριν τον Ριζόμυλο Μαγνησίας. Λεωφορείο που μετέφερε περίπου 30 επιβάτες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, προκαλώντας σκηνές πανικού και τρόμου.

Ευτυχώς, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν νεκροί, ωστόσο το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακριά λίστα των ατυχημάτων που έχουν σημαδέψει τον συγκεκριμένο δρόμο.

Δρόμος χωρίς διαχωριστικό – κάθε προσπέραση και κίνδυνος

Η παλιά εθνική οδός Βόλου – Λάρισας είναι ένας δρόμος μονής λωρίδας, χωρίς διαχωριστικό στη μέση, γεγονός που καθιστά κάθε προσπέραση εξαιρετικά επικίνδυνη. Οι κάτοικοι του Ριζομύλου και του Στεφανοβικείου έχουν γίνει πολλές φορές μάρτυρες σκηνών που θυμίζουν πολεμικό τοπίο: στραπατσαρισμένες λαμαρίνες, συντρίμμια διάσπαρτα στην άσφαλτο, σειρήνες ασθενοφόρων και περιπολικών.

Τα εικονοστάσια που έχουν στηθεί δεξιά και αριστερά του δρόμου μαρτυρούν τις δεκάδες ζωές που χάθηκαν άδικα.

Η αποφυγή διοδίων τροφοδοτεί την «καρμανιόλα»

Η βασική αιτία που ο δρόμος αυτός μετατρέπεται σε «καρμανιόλα» είναι η αποφυγή των διοδίων Μοσχοχωρίου. Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων, έχοντας ήδη καταβάλει υψηλά ποσά στα διόδια της κοιλάδας των Τεμπών, επιλέγουν να μην πληρώσουν το «τσουχτερό» αντίτιμο στο Μοσχοχώρι.

Έτσι, στρέφονται στην παλιά εθνική, διοχετεύοντας καθημερινά – και κυρίως τις βραδινές ώρες – έναν τεράστιο όγκο φορτηγών και νταλικών στο επικίνδυνο αυτό δίκτυο.

Νταλίκες με υπερβολικές ταχύτητες

Η εικόνα είναι γνωστή: νταλίκες και φορτηγά κινούνται με υψηλές ταχύτητες, προκειμένου να προλάβουν τα χρονοδιαγράμματα των εταιρειών τους. Η πίεση του χρόνου και η κόπωση των οδηγών αυξάνουν τον κίνδυνο, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για κάθε άλλο όχημα που τυχαίνει να βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στον δρόμο.

Πολλά από τα τροχαία που έχουν συγκλονίσει την περιοχή. Το πρόσφατο ατύχημα με το λεωφορείο έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η παλιά εθνική Βόλου – Λάρισας είναι ένα δίκτυο που έχει γράψει την ιστορία του με αίμα. Κάθε νέο ατύχημα προσθέτει ονόματα στη μακριά λίστα των θυμάτων. Το σημερινό περιστατικό με το λεωφορείο δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου.