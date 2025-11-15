Γεμάτο με προσκυνητές το λεωφορείο που ανετράπη στην παλιά Εθνική Οδό - Στο νοσοκομείο 13 γυναίκες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην παλιά Εθνική Οδό, λίγο πριν τον Ριζόμυλο Μαγνησίας, όταν λεωφορείο που μετέφερε περίπου 30 επιβάτες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δώδεκα με δεκατρείς γυναίκες που συμμετείχαν σε προσκυνηματική εκδρομή από τη Λάρισα σε μοναστήρια, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου («Αχιλλοπούλειο») για προληπτικούς λόγους. Όλες φέρουν ελαφρά τραύματα και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο οδηγός του λεωφορείου επιχείρησε απότομο ελιγμό και πάτησε φρένο σε στροφή, προκειμένου να αποφύγει αδέσποτα σκυλιά που πετάχτηκαν στον δρόμο. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα το όχημα να χάσει την ισορροπία του και να ανατραπεί.

αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση, έσπασαν το πίσω παρμπρίζ του λεωφορείου ώστε να απεγκλωβιστούν οι επιβάτιδες, οι οποίες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ η κινητοποίηση της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ ήταν άμεση