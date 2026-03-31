Δροσερό Κοζάνης: Όχημα χτύπησε θανάσιμα αρκουδάκι που προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο

Ένα μικρό αρκουδάκι βρέθηκε νεκρό στην περιοχή έξω από το Δροσερό Κοζάνης, αφού παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Κοζάνης, το ζώο επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην απέναντι πλευρά και χτυπήθηκε θανάσιμα. Οδηγοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα το Δασαρχείο Κοζάνης, με υπαλλήλους να φτάνουν στο σημείο νωρίς το πρωί και να απομακρύνουν το νεκρό ζώο από το οδόστρωμα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Στέλιος Καλόγηρος, καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, καθώς η παρουσία της καφέ αρκούδας στην περιοχή είναι συχνή. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι αναφέρουν ότι οι εμφανίσεις αρκούδων έχουν ενταθεί, ακόμη και μέσα σε κατοικημένες ζώνες, προκαλώντας ανησυχία.

Οι πολίτες ζητούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής, ενώ σημειώνεται ότι πρόσφατα καταγράφηκε παρουσία οικογένειας αρκούδων και στην περιοχή της Αναρράχη Εορδαίας, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότητα των εμφανίσεων κοντά σε οικισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται κυρίως τις νυχτερινές ώρες, ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα επικίνδυνα περιστατικά.