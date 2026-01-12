Το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ζητά να παραιτηθεί από πρόεδρος η Μαρία Καρυστιανού

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τα καθήκοντα της ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, αιτούνται τα μέλη του ΔΣ, μετά την επίσημη ανακοίνωση από την ίδια ότι θα ιδρύσει κόμμα.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έστειλαν επιστολή στην κ. Καρυστιανού ήδη από το Σάββατο, 10 Ιανουαρίου, ζητώντας της να αποχωρήσει από την προεδρία, ενώ την ευχαρίστησαν για το έργο της στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

H ίδια η Μαρία Καρυστιανού την Παρασκευή είχε δηλώσει πως η θητεία της πλησίαζε στο τέλος της, καθώς πρόκειται να λήξει τον Μάρτιο.

«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Η θητεία μου λήγει τον Μάρτιο. Εφόσον μου ζητηθεί, ωστόσο, θα παραμείνω», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σε σημερινές της δηλώσεις, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε πως η συμμετοχή στις επόμενες εκλογές είναι δεδομένη: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς.»