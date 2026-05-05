ΔΣΑ: Ζητά την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο

Ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο και περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων που προέκυψαν μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, ζήτησαν τα μέλη του ΔΣΑ, κατά την έκτακτη συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας.

Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε μετά το ψήφισμα του ΔΣΑ, σύμφωνα με το οποίο κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να ζητηθεί η παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο.

«Η πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους καθόσον προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου», τόνισε ο πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσολάμπρος.

Ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος άφησε αιχμές ότι υπάρχει η πιθανότητα ο δικηγορικός σύλλογος να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση.

«Η πράξη του κ. Τζαβέλλα είναι ελεγκτέα με ευρωπαϊκά κριτήρια, αξίζει να δώσουμε τη μάχη θεσμικά και όχι μόνο καταγγέλλοντας», είπε.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος θα προχωρήσει και σε άλλες νομικές ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και θα στηρίξει τα θύματα των παρακολουθήσεων και τους δικηγόρους τους, σημείωσαν τα μέλη του και επέστησαν την ανάγκη άμεσων ενεργειών λόγω παραγραφής των πράξεων.

«Ήδη έχουν παραγραφεί κάποιες επιμέρους πράξεις και ο μεγάλος όγκος των επιμέρους πράξεων των παρακολουθήσεων παραγράφονται σε 2-3 μήνες», τόνισε ο πρώην Αντιπρόεδρος ΔΣΑ, Ποινικολόγος, Θεόδωρος Μαντάς.

Στις επικρίσεις που δέχτηκε ο ΔΣΑ από την Ένωση Εισαγγελέων για την παρέμβασή του στην υπόθεση, τοποθετήθηκε ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου, Αντώνης Ρουπακιώτης.

«Ήταν στο σημείο που μας προκαλεί κατάπληξη. Μην με εμποδίζετε. Μην παρεμβαίνετε στη Δικαιοσύνη. Και ποιοι το ζητούν; Εκείνοι που έχουν την πλήρη ανεξαρτησία από εκείνους οι οποίοι παρεμβαίνουν», τόνισε.

Η δευτεροβάθμια δίκη των τεσσάρων καταδικασθέντων για την υπόθεση των παρακολουθήσεων έχει προσδιοριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου.