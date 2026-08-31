«Dust Devil» στο ΟΑΚΑ: Τι είναι ο θερμικός στρόβιλος και πώς δημιουργείται

Ένα παράξενο φαινόμενο έλαβε χώρα σήμερα 31.08 στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, μετά τις ξαφνικές επισκέψεις από αλεπούδες.

Ο Γενικός Διευθυντής στο ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα, στις 13:24, καταγράφηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Συγκροτήματος ένας θερμικός στρόβιλος (Dust Devil). Το βίντεο μάς έστειλε ο κ. Λουκάς Αρβανίτης, τον οποίο και ευχαριστούμε για την όμορφη καταγραφή.

Πρόκειται για ένα μικρής κλίμακας ατμοσφαιρικό φαινόμενο, το οποίο δημιουργείται όταν το έντονα θερμασμένο έδαφος προκαλεί γρήγορη άνοδο του θερμού αέρα, που υπό κατάλληλες συνθήκες αποκτά περιστροφική κίνηση. Οι μεγάλες ανοικτές επιφάνειες του ΟΑΚΑ, η έντονη θερινή ηλιακή ακτινοβολία και οι διαφορετικές επιφάνειες που θερμαίνονται με διαφορετικό ρυθμό μπορούν να ευνοήσουν την εμφάνισή του».

Επιπλέον συμπλήρωσε πως το φαινόμενο «συνήθως είναι βραχύβιο και περιορισμένης έντασης και δεν αποτελεί ανεμοστρόβιλο. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή σε κοντινή απόσταση, καθώς μπορεί να παρασύρει σκόνη και ελαφρά αντικείμενα.

Το ΟΑΚΑ δεν σταματά να μας εκπλήσσει — ακόμη και μέσα από τα μικρά και εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης!».