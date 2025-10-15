Δυναμική κινητοποίηση συνταξιούχων: «Να δοθούν τα αναδρομικά και η 13η και 14η σύνταξη»

Μεγάλη κινητοποίηση συνταξιούχων πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας την Τετάρτη (15/10), οι οποίοι διαμαρτύρονται για την ακρίβεια με κύριο αίτημα την αύξηση των συντάξεων.

«Το κύριο ζήτημα είναι η ακρίβεια. Θέλουμε να αποδοθούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Να δοθούν τα αναδρομικά του 11μηνου, η 13η και 14η σύνταξη», λέει συνταξιούχος που συμμετείχε στην πορεία που πραγματοποιήθηκε.

«Έχουν παρακρατηθεί από τους συνταξιούχους 130 δισεκατομμύρια την τελευταία δεκαετία», καταγγέλλει ο ίδιος.

Πλήθος συνταξιούχων πλημμύρισε το κέντρο της Αθήνας με πανό, φωνάζοντας για ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις και κάνοντας πορεία στους δρόμους της πόλης.

«Οι συνεργαζόμενες συνταξιοδοτικές οργανώσεις αποφάσισαν τη συνέχιση του αγώνα μας με ένα δεκαπενθήμερο αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Όλα τα προβλήματά μας έχουν κάνει τη ζωή αφόρητη και είναι όλοι εδώ, όλοι στον αγώνα», λέει εκπρόσωπος.

Με σύνθημα «Όλα τα κλεμμένα τα διεκδικούμε» οι συνταξιούχοι διαμαρτυρήθηκαν για τα αναδρομικά και την 13η και 14η σύνταξη.

