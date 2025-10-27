Δυνατό crash test για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Απλησίαστο μετά την παρέλαση

Η μαθητική παρέλαση θα είναι το πρώτο crash test για την εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάλη να επαναλαμβάνει ότι η τροπολογία θα εφαρμοστεί και στην πράξη.

«Συλλαλητήρια, δήθεν αλληλέγγυοι για επαναστατική γυμναστική, ενέργειες που δεν έχουν σχέση με το μνημείο δεν θα είναι επιτρεπτές σε καμία περίπτωση από Ελληνική Αστυνομία", ανέφερε χαρακτηριστικά και το «θερμόμετρο» ανεβαίνει όσο περνούν οι ώρες.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή το θέμα της καθαριότητας, υποστηρίζει ότι θα κινηθεί νομικά, κάνοντας λόγο για μία αντισυνταγματική τροπολογία. «Τους ενόχλησε η προσπάθεια που έγινε από τον Πάνο Ρούτσι. Πρέπει τα ονόματα να μείνουν εκεί μέχρι να αποδοθεί η Δικαιοσύνη».

Πυρετώδεις προετοιμασίες για την παρέλαση

Στο Σύνταγμα έχουν στηθεί δύο εξέδρες για τη μαθητική παρέλαση, δεξιά και αριστερά από το σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών.

Προετοιμασίας για την παρέλαση | INTIME

Σύμφωνα με το Star, η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση, όχι ως συνήθως από την εξέδρα των επισήμων, αλλά από το σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας, που βρίσκονται ενδιάμεσα στις δυο εξέδρες.

Τα ονόματα των νεκρών | ΙΝΤΙΜΕ

Δεν είναι γνωστό αν θα βρίσκονται εκεί ο Πάνος Ρούτσι και άλλοι γονείς θυμάτων των Τεμπών. Πάντως η προσέλευση σε αυτό το χώρο γίνεται μόνο με προσκλήσεις.

Οχυρό μετά την παρέλαση, δεν θα πλησιάσει κανείς

Σύμφωνα με το Mega, θα ξεκινήσει από αύριο, Τρίτη 28/10, μετά την παρέλαση και θα επιτραπεί σε κανέναν να πλησιάσει, «φωτογραφίζοντας» τον Πάνο Ρούτσι και την ομάδα φοιτητών «Μέχρι Τέλους»!

Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με το σημείο των θυμάτων των Τεμπών και αν θα αφαιρεθούν τα φαναράκια και τα γλαστράκια που έχουν τοποθετηθεί από τους συγγενείς των νεκρών της τραγωδίας.

Με ειδική απόφαση της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει φορητό σύστημα επιτήρησης μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Αθήνα, στο πλαίσιο της 28ης Οκτωβρίου.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής θα χρησιμοποιήσουν φορητές βιντεοκάμερες τύπου SONY HDR-CX450/CX455/CX485, για την κάλυψη της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή μπροστά από το Σύνταγμα, επί της Λεωφόρου Αμαλίας, από τις 06:00 έως τις 23:59 της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, «η κίνηση αυτή εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για την ομαλή διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης κατά τη διάρκεια της μεγάλης εθνικής επετείου».

«Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει στους πολίτες ότι η παρουσία των καμερών αποσκοπεί στην προστασία όλων των συμμετεχόντων και στην πρόληψη πιθανών επεισοδίων, ενώ η χρήση τους γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 75/2020 για τη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σύνταγμα: «Μέχρι τέλους» το μήνυμα που έστειλαν χθες οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών

Την αποφασιστικότητά τους να μείνουν «μέχρι τέλους» επανέλαβαν χθες από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη οι γονείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Με σφουγγαρίστρες και σκούπες στα χέρια καθάρισαν τον χώρο και εμφανίζονται διατεθειμένοι να βρίσκονται κάθε βράδυ στο σημείο, για να μη σβηστούν τα ονόματα των νεκρών.

«Είναι παιδιά μου, είναι οικογένειά μου και έτσι θα παραμείνουμε. Ο κόσμος που έρχεται εδώ, τους καλώ πάλι όσοι ήταν μαζί μου 23 ημέρες, να είμαστε εδώ κάθε βράδυ. Δεν φοβόμαστε, ζητάμε δικαιοσύνη, ζητάμε την αλήθεια και θα είμαστε εδώ. Κάθε βράδυ. Κύριε πρωθυπουργέ σας εκλιπαρώ μην κάνετε κάτι σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτά τα παιδιά», είπε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος.

«Είμαστε κάθε βράδυ εδώ να δικαιώσουμε τις ψυχές των παιδιών μας», είπε ο Νίκος Παπαγγελής, πατέρας θύματος.

Με γιλέκο καθαριότητας και μια σκούπα στο χέρι και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Μην αγγίξετε τα ονόματα των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, μην αγγίξετε αυτά τα παιδιά που είναι εδώ φύλακες άγγελοι του μνημείου, μην αγγίξετε τη μνήμη. Κάτω τα χέρια από τη δικαιοσύνη. Θα παλέψουμε για αλήθεια.

Λίγο νωρίτερα δυνάμεις της Αστυνομίας είχα απομακρύνει μία γυναίκα η οποία επιχείρησε να πραγματοποιήσει καθιστική διαμαρτυρία.

