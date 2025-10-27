«Οχυρό» το Σύνταγμα μετά την παρέλαση: Δεν θα πλησιάζει κανείς - «Ούτε ο Ρούτσι, ούτε τα παιδιά του Μέχρι τέλους»

Τρέχουν οι εξελίξεις αναφορικά με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και από αύριο, μετά το τέλος της παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, θα τεθεί σε ισχύ το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με το Mega, μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, αύριο Τρίτη 28 Οκτωβρίου, κανείς δεν θα μπορεί να πλησιάσει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ένα μήνυμα, «φωτογραφικό» για τον Πάνο Ρούτσι και την ομάδα φοιτητών «Μέχρι τέλους» που κάθε βράδυ πηγαίνουν στον χώρο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, καθαρίζουν και φωνάζουν το «προσκλητήριο νεκρών».

Θυμίζουμε πως ο Πάνος Ρούτσι, είπε χτες (26/10) ότι κάθε βράδυ θα βρίσκεται στο σημείο που αναγράφεται το όνομα του παιδιού του και κάλεσε μαζί του όλα τα παιδιά που ήταν εκεί, για 23 ημέρες που έκανε απεργία πείνας, μαζί του κάθε βράδυ.

Κάτι που έγινε... Καθάρισαν τον χώρο όπως πάντα και έκατσαν στο σημείο ειρηνικά.

Μαζί τους ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.



