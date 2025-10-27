Καμπουράκης για Ρούτσι και Κωνσταντοπούλου: «Βγήκαν με τις σφουγγαρίστρες, κωμωδία»

Ο Δημήτρης Καμπουράκης εμφανίστηκε σήμερα ως σχολιαστής στο Action 24, βαλλόμενος εναντίον του Πάνου Ρούτσι, των συγγενών των Τεμπών και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη δράση με τον καθαρισμό του χώρου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Εκθέτοντας εναργώς τις σκέψεις του για το θέμα, είπε: «Συγγνώμη τώρα είναι εικόνα τώρα αυτή με τις σφουγγαρίστρες και τις σκούπες; Δηλαδή εντάξει, να μην λέμε ποτέ για τους γονείς και τα λοιπά, ο καημός τους, το δράμα τους».

Στην επισήμανση της δημοσιογράφου πως κινητοποιήσεις για τα Τέμπη γίνονται σε πολλές περιοχές ανά την επικράτεια, ο δημοσιογράφος επέμεινε:

«Καλά, πάμε στο Σύνταγμα και θα τα πούμε μετά αυτά. Είναι εικόνα αυτή, να βαστάς τη σφουγγαρίστρα και να λες ότι εγώ καθαρίζω τον χώρο; Δεν έχει καταντήσει κωμωδία όλο αυτό; Με συγχωρείτε αλλά θα μου την πέσουν πάλι. Δηλαδή με την Κωνσταντοπούλου με τη σκούπα;», είπε, με τη συνάδελφό του να επαυξάνει.

Καμπουράκης: «Kαταστρέφουν τους συμβολισμούς τους»

«Καταστρέφουν τους ίδιους τους συμβολισμούς που έφτιαξαν. Νομίζεις ότι το έκαναν επειδή το είδαν βρώμικο; Η Κωνσταντοπούλου κάνει πολιτική αυτή τη στιγμή», θεώρησε.

«Είχαν καθαρίσει άλλη φορά; Ήταν πεντακάθαρο το Σύνταγμα πριν; Ήταν δράση στοχευμένη αυτή». Καλό είναι να σημειωθεί εδώ πως καθ' όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, οι συγγενείς έχουν προβεί επανειλημμένα σε συντήρηση και καθαρισμό του χώρου.

Τέλος, στην παρατήρηση της συναδέλφου του πως η πράξη του κ. Ρούτσι και των άλλων συγγενών ήταν συμβολική, απέναντι στην κυβερνητική ασυνεννοησία και ολιγωρία, ακόμα και για το αμφιλεγόμενο μέτρο που θεσμοθέτησε έκτακτα, ο κ. Καμπουράκης απάντησε «ντάξει».