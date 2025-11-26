Δύο ανήλικα παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποιήσης από τον θείο και τον σύντροφό του

Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό ήρθε στο φως, με θύματα δύο αδερφάκια ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΚΑΪ, τα παιδιά έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον θείο τους και τον σύντροφό του, στους οποίους η μητέρα τα εμπιστευόταν για φύλαξη.

Το κουβάρι της φρικτής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η μητέρα παρατήρησε περίεργες συμπεριφορές στον 4χρονο γιο της.

Το παιδί, σε μια στιγμή ειλικρίνειας, αποκάλυψε πως «έπαιζε» με τον θείο του, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τη μητέρα να καταγγείλει το περιστατικό στις Αρχές.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων.

Κατά την έρευνα, στα κινητά τηλέφωνα των δραστών εντοπίστηκαν φωτογραφίες που απεικονίζουν τις αποτρόπαιες πράξεις, καθώς και υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ο θείος των ανήλικων κρίθηκε ήδη προφυλακιστέος, ενώ αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 40χρονος σύντροφός του.