Δύο δικογραφίες για το επεισόδιο στην Καλλιθέα με τον ξυλοδαρμό των 2 Αιγύπτιων: Τι εξετάζει η Δικαιοσύνη

Η υπόθεση του 55χρονου οδοντιάτρου που φέρεται να επιτέθηκε με ρόπαλο σε δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής στην Καλλιθέα, τους οποίους θεώρησε ότι προσπαθούσαν να διαρρήξουν την οικία του, έχει πλέον περάσει στη δικαστική διερεύνηση, με δύο ξεχωριστές δικογραφίες και αλλεπάλληλες αναβολές για τη συλλογή και αξιολόγηση κρίσιμων στοιχείων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για το περιστατικό έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά τον 55χρονο ομογενή, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου, προκειμένου να κληθεί να καταθέσει ο παθών, ο οποίος νοσηλεύεται.

Η δεύτερη δικογραφία αφορά τους δύο Αιγύπτιους, οι οποίοι επίσης οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη. Ο ένας εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ενώ ο δεύτερος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 19 Ιουνίου.

Κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται νέο βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται υπό εξέταση, καθώς φέρεται να καταγράφει την παρουσία δύο επιπλέον ατόμων στο περιστατικό. Η υπεράσπιση αναμένεται να το καταθέσει επισήμως, ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος τους και να διευκρινιστεί πλήρως η εικόνα του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται τα δύο αυτά πρόσωπα να ήταν απλοί περαστικοί και όχι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, στοιχείο που, εφόσον επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να διαφοροποιήσει σημαντικά τα δεδομένα της υπόθεσης.