Δύο χρόνια χωρίς την Κυριακή: Η κραυγή της μάνας έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων και το «στίγμα» της κρατικής ανεπάρκειας

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από τη νύχτα που η Κυριακή Γρίβα άφησε την τελευταία της πνοή στο πεζοδρόμιο, λίγα μόλις βήματα από την είσοδο του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων.

Στο μνημείο που έχει στηθεί, στη συμβολή της οδού Αγίων Αναργύρων και της Λεωφόρου Δημοκρατίας, συγκεντρώθηκαν σήμερα πολίτες για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη της και να διατρανώσουν ότι θα αγωνιστούν ενάντια στην έμφυλη βία.

Η δολοφονία της Κυριακής την 1η Απριλίου 2024, υπό το βλέμμα των αρχών στις οποίες κατέφυγε για προστασία, παραμένει μια ανοιχτή πληγή. Η φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», που ειπώθηκε από τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης δευτερόλεπτα πριν η 28χρονη δεχθεί τις θανάσιμες μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της, έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη ως το απόλυτο σύμβολο της κρατικής ανεπάρκειας.

Δέσποινα Καλέα: «Η δολοφονία του παιδιού μου ανέδειξε την ανεπάρκεια των θεσμών »

Στη σημερινή συγκέντρωση μνήμης που διοργάνωσε ο Πανδημοτικός Σύλλογος Γυναικών Αγίων Αναργύρων – Καματερού, η μητέρα της Κυριακής, Δέσποινα Καλέα, μίλησε Orange Press Agency: «Το όνομά μου είναι Καλέα Δέσποινα και είμαι η μαμά της Κυριακής, που σημάδεψε την 1η Απριλίου με τη δολοφονία της Κυριακής μου.

Το παιδί μου με τη δολοφονία της ανέδειξε την ανεπάρκεια των θεσμών να προστατέψει γυναίκες που έχουν ανάγκη, που έχουν υποστεί ή που υπόκεινται σε ενδοοικογενειακή βία. Αυτή η δολοφονία σε όλο της το μεγαλείο έδειξε ότι δεν υπάρχει καμία προστασία ούτε από την αστυνομία ούτε από την πολιτεία».

Όπως εξήγησε, «ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μόνες μας σαν γυναίκες και σαν άνθρωποι, να ενωθούμε όλες μαζί οι γυναίκες, να είμαστε μία γροθιά, όλες μαζί οι αδελφές μας να είμαστε μία οικογένεια. Θέλω να πω μόνο ευχαριστώ στην κυρία Κατερίνα και στον Σύλλογο Γυναικών Αγίων Αναργύρων που ήρθαν σήμερα εδώ μαζί με μένα να μου δώσουν κουράγιο, να φέρουμε λίγα λουλούδια και να τιμήσουμε τη μνήμη του παιδιού μου».

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει από εκείνη την ημέρα»

Παρούσα στη συγκέντρωση ήταν και η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών, Κατερίνα Σαμαρά, η οποία τόνισε, μιλώντας στο Orange Press Agency, ότι δύο χρόνια μετά, οι αιτίες που γεννούν τη βία παραμένουν ενεργές:

«Είμαστε σήμερα εδώ με αφορμή την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, τη συμπλήρωση των δύο χρόνων. Εμείς λέμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από εκείνη την ημέρα. Είμαστε ενάντια στην πολύμορφη βία που εντείνει τη γυναικεία ανισοτιμία και βάζει φραγμό στις σύγχρονες ανάγκες μας, στην ανησυχία και στο φόβο που αισθανόμαστε σήμερα για το τι μπορεί να φέρει ο πόλεμος και η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Η δύναμή μας βρίσκεται στην αλληλεγγύη και στην αγωνιστική διεκδίκηση».

Ο Σύλλογος Γυναικών στην ανακοίνωσή του κατήγγειλε την «εγκληματική αδιαφορία του κράτους», επισημαίνοντας τις σοβαρές ελλείψεις σε δημόσιες δομές στήριξης, ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη σταδιακή μείωση των ευρωπαϊκών πόρων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, σημειώνοντας πως οι ανάγκες προστασίας αντιμετωπίζονται συχνά ως «κόστος».

Υπενθυμίζεται ότι ο δολοφόνος της Κυριακής καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2025 σε ισόβια κάθειρξη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση για τις ευθύνες των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Οι ποινές και οι διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής στους ένστολους έχουν χαρακτηριστεί από την οικογένεια της Κυριακής ως «εξωφρενικά χαμηλές».