Δύο «πυρήνες» κακοκαιρίας βλέπει ο Κολυδάς - Οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή

Βροχερό παραμένει το σκηνικό του καιρού στη χώρα με τον μεγαλύτερο όγκο των φαινομένων της κακοκαιρίας να επικεντρώνεται στη βόρεια Εύβοια και την Κεντρική Στερεά, όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο υπάρχουν δύο πυρήνες βροχοπτώσεων, ο κύριος στην κεντρική και ανατολική Στερεά και Εύβοια με τοπικά φαινόμενα έντονα που φτάνουν ως και τα 80 χιλιοστά βροχής και ένας δευτερεύων σε Θεσσαλία - Σποράδες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό

«Τυπικές φθινοπωρινές βροχές και καταιγίδες - Η προσοχή μας πάντοτε είναι απαραίτητη

Οι περισσότερες καταιγίδες σήμερα στα νότια, ενώ ο "πυρήνας" των περισσότερων βροχοπτώσεων βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια. Η γραμμή δραστηριότητας εκτείνεται από τη Θεσσαλία προς την Αττική, σε ευθυγράμμιση με τη ροή των νοτίων ανέμων. Τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας δέχονται ήπια φαινόμενα, με σταδιακή ύφεση από τα δυτικά.

1. Κεντρική και Ανατολική Στερεά – Βόρεια Εύβοια (πυρήνας κακοκαιρίας) Ποσά:60–80 mm τοπικά έντονα κόκκινα/πορφυρά χρώματα στο χάρτη.

2. Θεσσαλία-Σποράδες (δευτερεύων πυρήνας) Ποσά:30–60 mm, τοπικά πάνω από 70 mm στις Σποράδες. (ήδη στη Σκιάθο ξεπεράσαμε τα 60mm)

3. Ανατολική Πελοπόννησος-Αττική-Νότια Εύβοια-Δυτικές Κυκλάδες Ποσά: 20–40 mm, τοπικά 50 mm (Ανατολική Αττική, Λαύριο, Κέα).

4. Νότιο Ιόνιο – Δυτική Πελοπόννησος – Κρήτη Ποσά:10–25 mm στα δυτικά, 15–30 mm στη βόρεια Κρήτη.

5. Βόρεια Ελλάδα – Ήπειρος – Θράκη Ποσά:0–10 mm, τοπικά 15 mm στα δυτικά παράλια».