Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τι εξετάζουν οι αρχές

Στη σύλληψη δύο 27χρονων Ελλήνων προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονία ενός 47χρονου Αλβανού στο κέντρο της Αθήνας στις 18 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο δράστες φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπές πορτοφολιών, ωστόσο από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δολοφονία συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εμπόριο ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να ήταν αποτέλεσμα πληρωμένου συμβολαίου, ενώ διερευνάται αν η εντολή δόθηκε από γνωστό έγκλειστο στις φυλακές.