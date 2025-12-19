Δυστύχημα στη Νέα Φιλαδέλφεια: Η στιγμή που 27χρονος μοτοσικλετιστής συγκρούεται με τρόλεϊ

Ένας 27χρονος οδηγός μηχανής έχασε την ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12) στη Νέα Φιλαδέλφια.
Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 στην λεωφόρο Δεκελείας όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 27χρονος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρόλεϊ.
Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφαλίστηκε από κάμερες ασφαλείας φαίνεται η στιγμή της σύγκρουσης.
Ο 27χρονος, που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοανατολικης Αττικής.
- Ένταση Καιρίδη - Δαβάκη στη Βουλή για τα... μάτια του Δένδια: «Απαράδεκτο που δεν ήρθε - Πώς κάνεις έτσι;»
- Σημάδια ζωής στον αστεροειδή Bennu ανατρέπουν όλα όσα ξέραμε ως τώρα
- Πούτιν: «Η Ουκρανία χωρίς στρατηγικά αποθέματα υποχωρεί σε όλα τα μέτωπα - Ληστές οι Ευρωπαίοι»
- Κάλαντα: Το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή που μάλλον έχει ξεχαστεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.