Δυστύχημα στη Νέα Φιλαδέλφεια: Η στιγμή που 27χρονος μοτοσικλετιστής συγκρούεται με τρόλεϊ

Ένας 27χρονος οδηγός μηχανής έχασε την ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12) στη Νέα Φιλαδέλφια.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 στην λεωφόρο Δεκελείας όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 27χρονος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρόλεϊ.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφαλίστηκε από κάμερες ασφαλείας φαίνεται η στιγμή της σύγκρουσης.

Ο 27χρονος, που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοανατολικης Αττικής.