Δυστύχημα στη Νέα Φιλαδέλφεια: Η στιγμή που 27χρονος μοτοσικλετιστής συγκρούεται με τρόλεϊ

Τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα σήμερα (19/12) στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα ένας 27χρονος μοτοσικλετιστής να χάσει τη ζωή του μετά από πρόσκρουση με τρόλεϊ.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ένας 27χρονος οδηγός μηχανής έχασε την ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12) στη Νέα Φιλαδέλφια.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, το  τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 στην λεωφόρο Δεκελείας όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 27χρονος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρόλεϊ.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφαλίστηκε από κάμερες ασφαλείας φαίνεται η στιγμή της σύγκρουσης. 

Ο 27χρονος, που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοανατολικης Αττικής.

