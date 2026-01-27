Σοκάρουν ο πρόσθετες πληροφορίες που έρχονται στο φως αναφορικά με το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Το'΄Χουμε» ο Νίκος Βλαχάκης, υπεύθυνος διπλωματίας της ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία, επιβεβαίωσε αρχικά τις πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών και ανέφερε πως δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε τοπικό νοσοκομείο. Ενημέρωσε επίσης, πως ένας εκ των επιζώντων ήταν και αυτός που ενημέρωσε για το τροχαίο, την ύπαρξη νεκρών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

«Βρισκόμαστε διαρκώς σε επικοινωνία με τις Λιμενικές Αρχές και κλιμάκιο της Ελληνικής Πρεσβείας μεταβαίνει αεροπορικώς επί τόπου για να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, ο κος Βλαχάκης τόνισε πως, σε αυτή τη φάση οι πληροφορίες αντλούνται από τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ρουμανικές αρχές.

«Επιχειρήθηκε προσπέραση από το βαν και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας» είπε ο υπεύθυνος διπλωματίας της ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία για το πώς συνέβη η σφοδρή μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο φορτηγό ενώ επιβεβαίωσε τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Η μοιραία διαδρομή του βαν

Στη δημοσιότητα δόθηκε και ο χάρτης της διαδρομής την οποία και ακολουθούσε το βαν, στον οποίο φαίνεται ότι οι δέκα επιβάτες είχαν τελικό προορισμό τη Λυών, στην οποία και θα μετέβαιναν από το Λουγκόι. Εκεί μάλιστα βρίσκεται το νοσοκομείο στο οποία τελικά μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

Ο χρόνος του ταξιδιού που απέμενε, μέχρι να φτάσουν στην Λυών, υπολογιζόταν στις 17 ώρες και 16 λεπτά, σύμφωνα με GPS, ενώ ο συνολικός χρόνος της διαδρομής είναι 21 ώρες και 56 λεπτά. Το ταξίδι, οδικώς και χωρίς στάσεις, είναι περίπου μία ημέρα.