Δυστύχημα στη Ρουμανία: Οπαδοί του ΠΑΟΚ σκέπασαν με κασκόλ και σημαίες τα συντρίμμια

Στην Τιμοσοάρα της Ρουμανίας μετέβησαν αργά το βράδυ της Τρίτης (27/01) περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ και σκέπασαν τα συντρίμμια με κασκόλ και σημαίες της ομάδας.

Οπαδοί του ΠΑΟΚ στο σημείο του δυστυχήματος
Οπαδοί του ΠΑΟΚ στο σημείο του δυστυχήματος | Thesspost.gr
Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μετά τον θάνατο 7 οπαδών του Δικεφάλου λόγω του δυστυχήματος που συνέβη στη Ρουμανία, στον δρόμο για τη Γαλλία για να δουν την ομάδας τους κόντρα στη Λυών.

