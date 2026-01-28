Δυστύχημα στη Ρουμανία: Οπαδοί του ΠΑΟΚ σκέπασαν με κασκόλ και σημαίες τα συντρίμμια

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μετά τον θάνατο 7 οπαδών του Δικεφάλου λόγω του δυστυχήματος που συνέβη στη Ρουμανία, στον δρόμο για τη Γαλλία για να δουν την ομάδας τους κόντρα στη Λυών.

