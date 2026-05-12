e-ΕΦΚΑ: Εκτός λειτουργίας η «Βεβαίωση Διακοπής Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσων Μελών» μέχρι 27 Μαΐου

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του φορέα (νέο Ο.Π.Σ. του e-ΕΦΚΑ), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή αναστολή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Βεβαίωση Διακοπής Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσων Μελών».
Το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας είναι από την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.
Κατά το ανωτέρω διάστημα, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη προς το κοινό.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προσωρινή αναστολή εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιών αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας, της ταχύτητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Η διοίκηση του φορέα ευχαριστεί τους χρήστες για την κατανόηση κατά το διάστημα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της υπηρεσίας, η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησής τους σε ένα πιο σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον.
