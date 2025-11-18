E65: Λιγότερο από 13% απομένει για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου

Το 87,7% έφθασε τον Οκτώβριο η πρόοδος των εργασιών στο βόρειο τμήμα του Ε65, όπως είναι γνωστός ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΤΕΡΝΑ που κατασκευάζει το έργο, η πρόοδος στις σήραγγες είναι στο 99,89%, στις γέφυρες και τα τεχνικά έργα στο 99,08%, στις χωματουργικές εργασίες στο 99,54% και στις ασφαλτικές εργασίες στο 66,57%.

Η παράδοση στην κυκλοφορία του βόρειου τμήματος του Ε65 (μήκους 46 χλμ. από τον κόμβο Καλαμπάκας έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό, στο ύψος των Γρεβενών), προγραμματίζεται να γίνει στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026. Τότε θα ολοκληρωθεί ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, συνολικού μήκους 182 χλμ. Η Κεντρική Οδός που έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του Ε65, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την εξέλιξη των εργασιών.

Πόσο θα διαρκούν οι διαδρομές με την ολοκλήρωση του Ε65

Λαμία – Εγνατία Οδός 01:45

Αθήνα – Γρεβενά 04:00

Αθήνα – Μέτσοβο 04:00

Αθήνα – Καστοριά 04:35

Αθήνα – Κοζάνη 04:30

Αθήνα – Καρπενήσι 03:00

Αθήνα – Τρίκαλα <03:00

Αθήνα – Καρδίτσα 02:35’

