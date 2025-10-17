Έβγαλε μαχαίρι έξω από νηπιαγωγείο: Τραυματισμός 28χρονου στη Ρόδο

Ένα ακραίο περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Ρόδο, μεταξύ ατόμων στην οδό Βεργίνας, έξω από το 21ο Νηπιαγωγείο, με τον έναν να επιτίθεται με μαχαίρι.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε συμπλοκή, που κατέληξε στον τραυματισμό ενός 28χρονου άντρα, από το αιχμηρό αντικείμενο του ετέρου. Ο δράστης, αγνώστων στοιχείων, διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από την αστυνομία.

Περί τις 01.50 το κέντρο της Άμεσης Δράσης Ρόδου έλαβε ειδοποίηση για βίαιο επεισόδιο στην οδό Βεργίνας, κοντά στις εργατικές κατοικίες και συγκεκριμένα έξω από το τοπικό νηπιαγωγείο, αναφέρει το dimokratiki.gr.

Ρόδος: Από τις κουβέντες πήγε στο μαχαίρι

Περιπολικό έσπευσε στο σημείο και εντόπισε τα ίχνη της συμπλοκής, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι λίγα λεπτά νωρίτερα άνδρας είχε τραυματίσει με μαχαίρι το θύμα.

Σύμφωνα με την προανάκριση, ο δράστης, πλησίασε τον 28χρονο και μετά από λεκτική αντιπαράθεση, τον απείλησε με το μαχαίρι, προτού του προκαλέσει πολλαπλές σωματικές βλάβες.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί, αφού φρόντισαν τα τραύματά του, του έδωσαν εξιτήριο περί τις 03.00.

Σε έρευνα που διεξήγαν οι αρχές εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης, και παραδόθηκε για εργαστηριακή εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρει αποτυπώματα ή γενετικό υλικό.

Ακόμα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση του 28χρονου, ώστε να τεκμηριωθεί η φύση και η έκταση των τραυμάτων του.



