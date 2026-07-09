ΕΔΕ στο νοσοκομείο Σερρών: Η ανακοίνωση για τη λάθος σορό

Σε ανακοίνωση προχώρησε το Νοσοκομείο Σερρών μετά το σοβαρό περιστατικό που αφορά σε διαδικασία αναγνώρισης σορών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Νοσοκομείου, στις 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 17:22, απεβίωσε στην Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών ο 86χρονος ασθενής με αρχικά Β.Λ., κάτοικος Σερρών.

Την ίδια ημέρα, λίγες ώρες νωρίτερα, στις 01:44, είχε καταλήξει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου Νοσοκομείου ο 79χρονος ασθενής Ι.Μ., κάτοικος Ξάνθης.

Οι συγγενείς του Ι.Μ. προσήλθαν στο Νοσοκομείο, προχώρησαν στην αναγνώριση της σορού και την παρέλαβαν στις 7 Ιουλίου 2026, στις 11:00 το πρωί. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια, στις 8 Ιουλίου.

Ωστόσο, το απόγευμα της 8ης Ιουλίου, όταν συγγενείς του Β.Λ. προσήλθαν στο Νοσοκομείο για την παραλαβή της σορού, κατά τη διαδικασία αναγνώρισης διαπίστωσαν ότι το πρόσωπο που τους παραδόθηκε δεν αντιστοιχούσε στον συγγενή τους.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το Νοσοκομείο επικοινώνησε με την οικογένεια του Ι.Μ. στην Ξάνθη. Οι συγγενείς αρχικά επέμειναν ότι είχαν αναγνωρίσει τον δικό τους άνθρωπο και ότι η σορός που παρέλαβαν και κηδεύτηκε στις 8 Ιουλίου ανήκε σε εκείνον.

Παράλληλα, τους ζητήθηκε να προσέλθουν εκ νέου στο Νοσοκομείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέα αναγνώριση της σορού που εξακολουθεί να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του.

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να διασαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε η σύγχυση.

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Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Σερρών

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 06/07/2026 στις 17:22 μ.μ απεβίωσε στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου ο ασθενής με αρχικά Β.Λ. κάτοικος Σερρών ετών 86. Στις 06/07/2026 και στις 01:44 π.μ απεβίωσε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ο ασθενής Ι.Μ. κάτοικος Ξάνθης ετών 79.

Οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τον νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00.

Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους.

Επικοινωνήσαμε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν στον νεκρό το συγγενή τους, του οποίου εν τω μεταξύ έγινε η ταφή του στις 08-07-2026. Επίσης τους ζητήσαμε να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σορού που παραμένει στο Νοσοκομείο.

Ταυτόχρονα, ο νομικός σύμβουλος του Νοσοκομείου αυτή τη στιγμή προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων εισαγγελικών διατάξεων, εφόσον αυτές κριθούν αναγκαίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των αποβιωσάντων και διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με απόλυτο σεβασμό προς τους εκλιπόντες και τους οικείους τους, καθώς και με πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Έχει ήδη διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».