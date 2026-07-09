Σοκ στις Σέρρες: Νοσοκομείο έδωσε σε συγγενείς νεκρού λάθος σορό - Τρέχουν για εκταφή

Απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στις Σέρρες, όπου νοσοκομείο φέρεται να παρέδωσε σε συγγενείς νεκρού, λάθος άτομο. Πλέον, η οικογένεια πιστεύει ότι ο δικός τους άνθρωπος έχει ήδη κηδευτεί.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της από το νοσηλευτικό ίδρυμα.
Η κόρη του άνδρα, κλήθηκε στο νεκροτομείο, όταν και, σοκαρισμένη, είδε ένα άτομο που δεν ήταν ο πατέρας της.
Ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής ενός νεκρού που κηδεύτηκε στη Ξάνθη.
Το άτομο αυτό κηδεύτηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και η οικογένεια έχει βάσιμες υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος.
Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους αυτού του τραγικού περιστατικού.
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