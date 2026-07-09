Μενού

Σοκ στις Σέρρες: Νοσοκομείο έδωσε σε συγγενείς νεκρού λάθος σορό - Τρέχουν για εκταφή

Απίστευτο είναι αυτό που συνέβη στις Σέρρες, όπου συγγενείς νεκρού έλαβαν από το νοσοκομείο το λάθος άτομο. Η υπόθεση που συγκλονίζει.

Reader symbol
Newsroom
Νοσοκομείο
Νοσοκομείο | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ/Stelios Tzetzias
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στις Σέρρες, όπου νοσοκομείο φέρεται να παρέδωσε σε συγγενείς νεκρού, λάθος άτομο. Πλέον, η οικογένεια πιστεύει ότι ο δικός τους άνθρωπος έχει ήδη κηδευτεί.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της από το νοσηλευτικό ίδρυμα. 

Η κόρη του άνδρα, κλήθηκε στο νεκροτομείο, όταν και, σοκαρισμένη, είδε ένα άτομο που δεν ήταν ο πατέρας της. 

Ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής ενός νεκρού που κηδεύτηκε στη Ξάνθη.

Το άτομο αυτό κηδεύτηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και η οικογένεια έχει βάσιμες υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος.    

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους αυτού του τραγικού περιστατικού.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ