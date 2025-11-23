Έδεσσα: Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια

Σε επείγουσα προτεραιότητα στις λίστες της Ιταλίας βρίσκονται ο 65χρονος και η 55χρονη σύζυγός του από τον Νέο Άγιο Αθανάσιο Πέλλας που δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας μανιτάρια που μάζεψαν από το βουνό. Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό σε άγρια μανιτάρια, 15 τουλάχιστον εκ των οποίων είναι δηλητηριώδη.

Το ζευγάρι έχει μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Ρώμης και της Πίζας για μεταμόσχευση ήπατος λόγω της κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας που χαρακτηρίζεται από υψηλή θνητότητα.

Ο γιος του ζευγαριού έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, μιλώντας με ευγνωμοσύνη για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό των ελληνικών νοσοκομείων, αλλά και για εκείνους που στηρίζουν την οικογένειά του αυτές τις δύσκολες ώρες. Παράλληλα ενημέρωσε ότι οι γονείς του παραμένουν σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση και βρίσκονται υπό τη φροντίδα εξειδικευμένων και έμπειρων γιατρών στην Ιταλία.

Η ανάρτηση του γιου

«Αυτές τις ημέρες έχω λάβει άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την υγεία των γονιών μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλες και όλους ξεχωριστά. Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη τη στιγμή, προέχει να είμαι δίπλα τους σε αυτόν τον αγώνα.

Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη, αλλά σταθερή. Βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να γίνουν καλά! Και πάλι σας ευχαριστώ· αισθανόμαστε τις προσευχές και την αγάπη σας.

Ευχαριστούμε πολύ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΘ, του ΑΧΕΠΑ, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ για την άμεση κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ».