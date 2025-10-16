Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή στη Λάρισα - ΕΔΕ για το περιστατικό

Συναγερμός σήμανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όταν καρκινοπαθής ασθενής έλαβε λάθος φάρμακο κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια που χορηγούσε το σκεύασμα αντιλήφθηκε εγκαίρως το λάθος, διέκοψε άμεσα τη διαδικασία και ειδοποίησε τον θεράποντα ιατρό, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.
Ο γιατρός εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για την υγεία της, καθώς η ποσότητα και το είδος του φαρμάκου δεν ήταν τοξικά.
Για το περιστατικό έχει διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ οι νοσηλεύτριες απομακρύνθηκαν προσωρινά από την Ογκολογική Κλινική μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.
Η ασθενής παραμένει νοσηλευόμενη και η θεραπεία της συνεχίζεται κανονικά.
H ανακοίνωση του νοσοκομείου
«Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα. Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική».
