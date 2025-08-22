ΕΕΤΑΑ - Παιδικοί Σταθμοί: Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα - Πού μπορούμε να τα δούμε

Tα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2025-2026 αναμένονται να ανακοινωθούν σήμερα 22 Αυγούστου στην ιστοσελίδα της ΕΑΤΑΑ.

Mετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι θα μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία εγγραφής στις αντίστοιχες δομές.



ΕΕΤΑ - Παιδικοί Σταθμοί: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς απευθύνεται σε:

Βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,

Παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δημιουργικές δραστηριότητες σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),

Παιδιά και άτομα με αναπηρία για συμμετοχή σε δομές ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Στην κατηγορία ιδιωτικών δομών Α2 δύνανται να εγγραφούν ως προνήπια, παιδιά τα οποία ως την 31η.12.2025 έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών (για τον α’ κύκλο) και αντίστοιχα, έως την 31η.12.2026 έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών (για τον β’ κύκλο).

Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ΑμεΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι μόνο:

Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Ν.Σ.Ο.Φ).

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ).

Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), για την εγγραφή του παιδιού τους ή του ατόμου με αναπηρία, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων μπορούν να απευθύνονται σε οποιαδήποτε αντίστοιχη σε υπηρεσίες Δομή της επιλογής τους.

Για τις κατηγορίες των Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ και Δ (ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ) οι ενεργοποιήσεις των vouchers δύνανται να πραγματοποιούνται για τον α’ κύκλο του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του α’ κύκλου έως και την 2η εργάσιμη ημέρα του μηνός Μάϊου 2026 και για τον β’ κύκλο του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του β’ κύκλου έως και την 2η εργάσιμη του μηνός Μαΐου 2027.

Σε διαφορετική περίπτωση χάνεται το χορηγηθέν δικαίωμα ενεργοποίησης αξίας τοποθέτησης στις δομές αυτές.

Πώς θα κάνετε ένσταση

Υπενθυμίζεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ένστασή τους μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf.

Η ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, που μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα: www.eetaa.gr