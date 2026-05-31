Την απόδραση στις παραλίες της Αττικής επέλεξαν όσοι έμειναν στην Αθήνα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις αμμουδιές να έχουν γεμίσει εκδρομείς.

Στη Γλυφάδα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (31/5), οι κάτοικοι της πρωτεύουσας είχαν γεμίσει την παραλία της περιοχής, όπως φαίνεται και σε πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ. Ο κόσμος άρχισε να συρρέει από νωρίς το πρωί, προκειμένου να πιάσει μία καλή θέση και όσο περνούν οι ώρες η προσέλευση αυξάνεται.

Μαζική έξοδος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με σύμμαχο τον καιρό

Την Παρασκευή (29/5) και το Σάββατο (30/5) αυξημένη ήταν η κίνηση σε εθνικές οδούς, λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς δεκάδες χιλιάδες πολίτες εγκατέλειψαν την Αθήνα για κάποιον ταξιδιωτικό προορισμό ανά την Ελλάδα.

Στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου αναχώρησαν δεκάδες δρομολόγια πλοίων με χιλιάδες επιβάτες, ενώ αυξημένη ήταν η κίνηση στα ΚΤΕΛ και στο σιδηρόδρομο.

Επίσης, αυξημένη πληρότητα καταγράφηκε και στις πτήσεις του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Την ίδια ώρα, καλοκαιρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού καθ' όλο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τη Δευτέρα 1/6 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Το ωράριο λειτουργίας

Παράλληλα, κανονικά θα λειτουργούν τη Δευτέρα (1/6), ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.

Όπως κάθε χρόνο η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, θα εφαρμοστεί με διαφορετικό καθεστώς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη εορτή δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, πολλοί εργαζόμενοι θα απέχουν από την εργασία τους βάσει συλλογικών συμβάσεων, εσωτερικών κανονισμών ή καθιερωμένης επιχειρησιακής πρακτικής.

Ως εκ τούτου, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και φροντιστήρια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ τα περισσότερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, με κάποιες εξαιρέσεις σε ορισμένες περιοχές της χώρας.