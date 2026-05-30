Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, δημόσιες υπηρεσίες και εμπορικά καταστήματα

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς τα σούπερ μάρκετ την Δευτέρα 1η Ιουνίου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλες κυρίως αλυσίδες, θα λειτουργήσουν με κανονικό ωράριο, με τροποποιήσεις να ισχύουν ενδεχομένως για τοπικά καταστήματα. Αντίστοιχα, ανοιχτά θα παραμείνουν και τα εμπορικά καταστήματα.

Ωστόσο, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές,όπως επίσης σχολεία και φροντιστήρια.

Αγίου Πνεύματος: Πώς αμείβεται σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ αναφέρει με τη σειρά της ότι η ημέρα Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα αυτή (Αγίου Πνεύματος) έχει χαρακτηρισθεί αργία με απόφαση Περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λάβουν κανονικά το μισθό τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

Σημειώνεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος εφόσον λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Αν, παρότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ' εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους (εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο) ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους (εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό).