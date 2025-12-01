ΕΦΕΤ: Ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι 2% - Εντοπίστηκε απαγορευμένο συντηρητικό

Άμεση ανάκληση σε παρτίδα στραγγιστού γιαουρτιού 2% απαίτησε ο ΕΦΕΤ μετά τον εντοπισμό απαγορευμένου για την κατηγορία του συγκεκριμένου προϊόντος συντηρητικό, καθώς διενήργησε έλεγχο στα πλαίσια προγράμματός του.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ - 2%» με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 01/01/26, συσκευασίας καθαρού βάρους 200g.

Το συγκεκριμένο προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. που βρίσκεται στο 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α' Τμήμα, της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, από που και διαπιστώθηκε ότι περιέχει ναταμυκίνη, η οποία αποτελεί πρόσθετο που απαγορεύεται να συμπεριλαμβάνεται στη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Όλη η παρτίδα του εν λόγω προϊόντος σταμάτησε μετά από απαίτηση του ΕΦΕΤ, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρισκονται ήδη σε εξέλιξη. Ο φορέας καλεί τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.