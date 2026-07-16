Συναγερμός σήμανε στον ΕΦΕΤ, ο οποίος προχώρησε στην κατεπείγουσα ανάκληση ενός μαγειρικού σκεύους από την ελληνική αγορά, έπειτα από τον εντοπισμό επικίνδυνων ουσιών κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του στοχευμένου προγράμματος για την ασφάλεια των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, το κλιμάκιο του ΕΦΕΤ προέβη σε δειγματοληψία στην «κουτάλα σούπας casa mania».

Πρόκειται για προϊόν κινεζικής προέλευσης, το οποίο εισάγεται στην Ελλάδα από την εταιρεία «ΤΣΑΚΩΝΑΣ Δ. ΜΟΝΟΣ Κ. Α.Ε.» και διανέμεται στο καταναλωτικό κοινό μέσω της «DEDEMAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» (πρώην PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.), με έδρα τον Ταύρο Αττικής.

Μετά τη συλλογή του, το δείγμα εστάλη στο Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ (Β΄ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών) για εργαστηριακή ανάλυση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σκεύος δεν συμμορφώνεται με τις αυστηρές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, καταγράφηκε υπέρβαση στο νομοθετημένο όριο μετανάστευσης πρωτοταγών αμινών, γεγονός που το καθιστά ακατάλληλο προς χρήση.