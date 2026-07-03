ΕΦΕΤ: Επανήλθε η ιστοσελίδα μετά την επίθεση χάκερ με τη νεκροκεφαλή

Η ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) επανήλθε σε λειτουργία, λίγες ώρες μετά την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7), η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι επισκέπτες του ιστότοπου αντί για την κανονική αρχική σελίδα έβλεπαν εικόνα με νεκροκεφαλή και το μήνυμα «HACKED BY TRENGGALEK CETAR», ένδειξη ότι η ιστοσελίδα είχε παραβιαστεί.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε επίθεση τύπου web defacement, κατά την οποία οι δράστες αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον διακομιστή και αντικαθιστούν το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας με δικό τους μήνυμα.

Μέχρι στιγμής, ο ΕΦΕΤ δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση που να διευκρινίζει εάν η κυβερνοεπίθεση περιορίστηκε μόνο στην αλλοίωση της ιστοσελίδας ή αν επηρέασε και άλλα πληροφοριακά συστήματα ή υπηρεσίες του οργανισμού.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις για την κυβερνοεπίθεση και τις επιπτώσεις της.