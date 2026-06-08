Εφιάλτης για εργάτη στην Βοιωτία: Για μήνες έμενε σε κοντέινερ - Τρεις συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων

Θύμα εμπορίας ανθρώπων και συστηματικής εργασιακής εκμετάλλευσης φέρεται να ήταν ένας αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος απελευθερώθηκε έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Βοιωτίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, ενώ κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το θύμα σε αγροτική περιοχή της Βοιωτίας και διαπίστωσαν ότι είχε μεταβεί πριν από περίπου τρεις μήνες στη Θήβα, όπου γνώρισε τους φερόμενους δράστες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι του πρότειναν εργασία σε αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. Ωστόσο, μετά την άφιξή του στον χώρο εργασίας, τον κρατούσαν περιορισμένο σε κοντέινερ και τον υποχρέωναν να εργάζεται υπό συνθήκες εκμετάλλευσης, καταβάλλοντάς του μόνο ένα μικρό μέρος από τα συμφωνημένα ημερομίσθια.

Παράλληλα, όπως προέκυψε από την έρευνα, κάθε φορά που ζητούσε να λάβει τα δεδουλευμένα του ή να αποχωρήσει από τον χώρο, δεχόταν σωματική βία και απειλές από τους φερόμενους εκμεταλλευτές του.