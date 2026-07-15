Σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, διαβεβαιώνει η Ελληνική Μετρό σε ανακοίνωση της. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Όπως αναφέρει η Ελληνικό Μετρό: Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη του Ελληνικού Μετρό και του Αναδόχου έχουν λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και ενημερώνουν τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό στον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επαναληφθούν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ειδικών τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν πρέπει να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκδόσεις σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες.

Η κατασκευή της σήραγγα της Γραμμής 4 του μετρό, όπως επισημαίνει η εταιρεία, εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή -Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου - Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.

Κυψέλη: Αναστάτωση των κατοίκων

Μεγάλη αναστάτωση και έντονος φόβος επικρατεί στους κατοίκους της Κυψέλης που ζουν περιμετρικά του εργοταξίου της Γραμμής 4 του Μετρό.

Ιδιοκτήτες και ένοικοι δείχνουν με απόγνωση τις βαθιές ρωγμές που έχουν σχηματιστεί σε τοίχους, δοκάρια, πόρτες, παράθυρα, ακόμη και στα πλακάκια του εδάφους.

Ενώ, εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες του Μετρό έχουν προκύψει αξιόποινες πράξεις, αλλά και εάν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια στην περιοχή της Κυψέλης.

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Η Πρωτοβουλία Κατοίκων υποστηρίζει ότι έχουν ήδη καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε περισσότερες από 20 πολυκατοικίες. Τα προβλήματα, όπως σημειώνουν, ξεκίνησαν την περίοδο που ο μετροπόντικας έσκαβε το υπέδαφος ανάμεσα στον σταθμό της πλατείας Κυψέλης και την Ευελπίδων, ενώ η πρόσφατη κατάρρευση κτιρίου στα Πετράλωνα μετέτρεψε την ανησυχία τους σε καθαρό τρόμο.

«Καθίζηση από την πρώτη εβδομάδα εργασιών του μετροπόντικα»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, κάτοικος της Κυψέλης, περιγράφει με δραματικό τρόπο την καθημερινότητά τους. «Το σπίτι μου βρίσκεται γύρω στα εκατό μέτρα από την πλατεία Κυψέλης και, όπως θα δείτε, με την έναρξη των εργασιών για την επέκταση της γραμμής του μετρό έχουν αρχίσει και εμφανίζονται μεγάλες ρηγματώσεις σε ολόκληρο το κτίριο.

Οι περισσότερες ρωγμές είναι διαγώνιες και ξεκινάνε από τα πορτοπαράθυρα. Αυτό κυρίως οφείλεται στην καθίζηση που έχει γίνει στο έδαφος λόγω των εργασιών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, η ζημιά έγινε σχεδόν ακαριαία: «Ξεκίνησε κατευθείαν αφότου πέρασε ο μετροπόντικας. Πρέπει να ήταν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Κατευθείαν από την πρώτη εβδομάδα εμφανίστηκαν και, επειδή το φαινόμενο της καθίζησης δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα ενεργό, συνεχίζουν να εμφανίζονται είτε νέες ρηγματώσεις είτε να επεκτείνονται οι υπάρχουσες».

Φυγή ενοικιαστών και 200 διαμερίσματα με ζημιές

Η κατάσταση έχει οδηγήσει πολλούς κατοίκους στο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καθώς η οπτική εικόνα των κτιρίων προκαλεί ανασφάλεια.

«Υπήρχαν ενοικιαστές οι οποίοι φύγανε με το που εμφανίστηκαν οι ρωγμές. Σε όλα τα διαμερίσματα έχουν ακριβώς ίδιες ζημιές. Όλα, από το υπόγειο μέχρι επάνω. Είναι περίπου 200 διαμερίσματα που είναι καταγεγραμμένα με ζημιές αυτή τη στιγμή, από την πλατεία Κυψέλης διαγωνίως μέχρι και την Ευβοίας, όπου έχει σταματήσει το έργο εδώ και ενάμιση-δύο μήνες», επισημαίνει ο κ. Κουτρουλάρης.

«Σείστηκε ο τόπος ένα βράδυ – Σκάβουν δύο μέτρα κάτω από τα πόδια μας»

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν παντελή έλλειψη ενημέρωσης για τις φάσεις της υπόγειας εκσκαφής, παρά το γεγονός ότι οι εργασίες γίνονταν σε απόσταση αναπνοής από τα θεμέλιά τους.

«Είχαν έρθει, είχαν κάνει οπτικό έλεγχο πριν ξεκινήσουν τις εργασίες για να δουν αν υπάρχουν ήδη ρωγμές στα κτίρια. Μετά τοποθέτησαν αισθητήρες για να μπορούν να μετράνε την καθίζηση. Μετά, χωρίς να μας ειδοποιήσουν, ξαφνικά ένα βράδυ άρχισε να σείεται ο τόπος. Κατεβήκαμε στο δεύτερο υπόγειο και το νιώθαμε στα πόδια μας, γιατί πρέπει να έχουν σκάψει γύρω στα δέκα μέτρα και εμάς σκεφτείτε ότι το τελευταίο υπόγειο φτάνει στα οχτώ μέτρα βάθος.

Δηλαδή πρέπει να είναι απόσταση δύο-τριών μέτρων από το ταβάνι τους. Το νιώθαμε στα πόδια μας ακριβώς από κάτω και δεν μας είχαν πει καν τι μέρα θα περάσει από κάτω», περιγράφει ο κ. Κουτρουλάρης.

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«Αρνούνται να μας δώσουν τα στοιχεία των μετρήσεων»

Όταν οι κάτοικοι άρχισαν να διαμαρτύρονται για τις εμφανείς ζημιές, η αντιμετώπιση που έλαβαν από τους υπευθύνους ήταν αποκαρδιωτική.

«Αφότου εμφανίστηκαν οι ρωγμές, αρχίσαμε να τους καλούμε. Ερχόντουσαν, έκαναν ένα γρήγορο οπτικό έλεγχο και μας λέγανε ότι "εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τη στατικότητα των κτιρίων, να απευθυνθούμε σε ιδιώτες μηχανικούς", όπου το κόστος για μια στατική μελέτη είναι στα 30.000 ευρώ.

Επίσης, δεν μας δίνουν καθόλου τα δεδομένα από τις μετρήσεις τους, ούτε για την καθίζηση ούτε για το οτιδήποτε.

Αρνούνται γιατί λένε ότι είναι για προσωπική τους εταιρική χρήση. Κάναμε αίτημα στην πολεοδομία και ήρθε και μας έχει δώσει μια γνωμάτευση, η οποία επί της ουσίας λέει ότι όντως υπάρχουν ζημιές και ρηγματώσεις, αλλά για τη στατική επάρκεια του κτιρίου θα πρέπει να απευθυνθούμε ιδιωτικά σε μηχανικούς».

Το οικονομικό βάρος μιας τέτοιας μελέτης είναι δυσβάσταχτο για την περιοχή. «Τα δημογραφικά της Κυψέλης είναι άτομα συνταξιούχοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι με το ζόρι μπορούν να καλύψουν τα έξοδα των πολυκατοικιών τους έτσι κι αλλιώς.

Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει και στον πολύ μικρό σεισμό που θα έρθει στο μέλλον, σε δύο-τρία ρίχτερ τι μπορεί να γίνει. Γιατί το κτίριο αυτή τη στιγμή είναι λες και έχει υποστεί ένα μεγάλο σεισμό.

Όταν έχεις στα πέντε μέτρα σου να σου σκάβει ο μετροπόντικας από κάτω και να γίνεται καθίζηση σε όλο το έδαφος... Και σκεφτείτε ότι δεν δέχονται καν να κάνουν γεωστατικές μελέτες για να δουν την καταλληλότητα του εδάφους. Δεν δέχονται να κάνουν καμία μελέτη όσο δεν υπάρχει κάποιος να τους αναγκάσει», τονίζει ο κ. Κουτρουλάρης.