Εφιάλτης στην Εθνική Οδό: Τυλίχθηκε στις φλόγες ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή – Σώοι οι επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε στην Εθνική Οδό στο ύψος της Σούρπης, όταν ασθενοφόρο έπιασε φωτιά εν κινήσει κατά τη διακομιδή ασθενούς.

Πυροσβεστικό Όχημα
Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιά από Πυροσβεστική | EUROKINISSI / ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, όταν ασθενοφόρο που εκτελούσε διακομιδή τραυματία τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του taxydromos.gr, το όχημα βρισκόταν εν κινήσει στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν στο 278ο χιλιόμετρο, στο ύψος της περιοχής της Σούρπης, παρουσίασε απρόσμενη μηχανική βλάβη. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, στο ασθενοφόρο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό στις Αρχές.

Στο σημείο κλήθηκε εσπευσμένα το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση και να διασφαλίσει την περιοχή.

ΕΛΛΑΔΑ