Εφιάλτης στο Μετρό: Συμμορία έκλεψε 20χρονο και τον ξυλοκόπησε άγρια μέσα στον συρμό

Άγρια επίθεση στο μετρό, όταν συμμορία άρπαξε αλυσίδα από 20χρονο και τον ξυλοκόπησε στο Μοναστηράκι. Χειροπέδες στους δράστες.

Ένα τρομακτικό επεισόδιο συνέβη μέσα σε σταθμό του μετρό όταν συμμορία νεαρών άρπαξε μια αλυσίδα από τον λαιμό 20χρονου. Σύμφωνα με το MEGA, όλα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή στο μετρό στο Μοναστηράκι, εντός του συρμού. Ο 20χρονος μόλις του έκλεψαν την αλυσίδα ξεκίνησε να κυνηγά τους δράστες, οι οποίοι του επιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν πριν τραπούν σε φυγή. Αστυνομικοί τους ταυτοποίησαν από το βιντεοληπτικό υλικό και την αμέσως επόμενη ημέρα τους εντόπισαν στο σταθμό Βικτώρια, και τους πέρασαν χειροπέ
Σκηνές άγριας βίας εκτυλίχθηκαν την περασμένη Κυριακή στο μετρό της Αθήνας, μετατρέποντας μια απλή μετακίνηση σε εφιάλτη για έναν 20χρονο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, μια συμμορία νεαρών στοχοποίησε τον άτυχο νέο μέσα σε συρμό στον σταθμό στο Μοναστηράκι, αρπάζοντας αιφνιδιαστικά την αλυσίδα από τον λαιμό του.

 

Το θύμα, στην προσπάθειά του να ανακτήσει το προσωπικό του αντικείμενο, αντέδρασε άμεσα και άρχισε να καταδιώκει τους δράστες. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο. Τα μέλη της συμμορίας γύρισαν, του επιτέθηκαν ομαδικά και τον ξυλοκόπησαν με αγριότητα, προτού τραπούν σε φυγή για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Η δράση τους, όμως, είχε καταγραφεί. Οι αστυνομικές αρχές ανέλυσαν προσεκτικά το βιντεοληπτικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του σταθμού και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν άμεσα τους δράστες.

