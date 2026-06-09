Συνεχίζει στον Alpha η Γερμανού αλλά... με περικοπές - Ποιοι συνεργάτες θα αποχωρήσουν

Μετά το μεγάλο σάλο που προκλήθηκε από ρεπορτάζ που ήθελε απόρρητη οικονομοτεχνική μελέτη του Alpha να εισηγείται τη διακοπή της προβολής της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» από τη νέα σεζόν και την απενεργοποίηση της ζώνης και τη διάψευση σε υψηλούς τόνους που ακολούθησε από το κανάλι ξεκινούν οι συζητήσεις του Alpha με τη Ναταλία Γερμανού για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Άλλωστε η ίδια η παρουσιάστρια χωρίς να χρησιμοποιήσει υψηλούς τόνους φρόντισε με μάλλον χιουμοριστικό τρόπο απευθυνόμενη προς τους συνεργάτες της να διαψεύσει τις πληροφορίες που ήθελαν την εκπομπή να ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου.

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Ωστόσο αλλαγές θα υπάρξουν. Το μπάτζετ του «Καλύτερα δε γίνεται» για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν θεωρείται βέβαιο πως θα μειωθεί ενώ ακούγεται έντονα πως θα υπάρξουν αποχωρήσεις και από την ομάδα των συνεργατών. Ο Γιάννης Κορδώνης ακούγεται έντονα πως ακολουθεί το δίδυμο Καραβάτου – Φερεντίνου στο πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης ενώ τις τελευταίες μέρες διακινείται έντονα η πληροφορία πως και ο Άγγελος Βουράκης έχει ενημερώσει το κανάλι πως επιθυμεί την αποδέσμευσή του στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρχει πιο σαφής εικόνα για το «στήσιμο» του «Καλύτερα δε γίνεται» στην επόμενη του τηλεοπτική χρονιά.



