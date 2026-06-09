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Θυμάστε την οσμή στην Αττική; Λύθηκε το μυστήριο αλλά «την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ»

Ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος εξήγησε πως βρέθηκε ο λόγος πίσω από την οσμή φυσικού αερίου, που είχε σημάνει συναγερμό στην Αττική.

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Λύθηκε το μυστήριο με την παράξενη οσμή αερίου που είχε προκαλέσει συναγερμό σε περιοχές της Αττικής τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στο Action24 ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο άνεμος δείχνει ως υπεύθυνο κάποιο πλοίο στον Σαρωνικό.

Ειδικότερα, είπε: «Εμείς είχαμε την εικόνα από την αρχή ότι κάτι συνέβη στη θάλασσα και ήρθε στη στεριά με τους νοτιάδες».

Έτσι, το συμπέρασμα που εξέρχεται είναι πως η μυρωδιά προήλθε από κάποιο πλοίο στην περιοχή, με τον άνεμο να τη μεταφέρει στην Αττική.

Ο κ. Λαγουβάρδος εξήγησε πως «την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ», εννοώντας πως δεν θα βρεθεί το ίδιο το πλοίο από το οποίο προέκυψε το πρόβλημα. 

 

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