Θυμάστε την οσμή στην Αττική; Λύθηκε το μυστήριο αλλά «την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ»

Λύθηκε το μυστήριο με την παράξενη οσμή αερίου που είχε προκαλέσει συναγερμό σε περιοχές της Αττικής τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με τα όσα είπε στο Action24 ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο άνεμος δείχνει ως υπεύθυνο κάποιο πλοίο στον Σαρωνικό.
Ειδικότερα, είπε: «Εμείς είχαμε την εικόνα από την αρχή ότι κάτι συνέβη στη θάλασσα και ήρθε στη στεριά με τους νοτιάδες».
Έτσι, το συμπέρασμα που εξέρχεται είναι πως η μυρωδιά προήλθε από κάποιο πλοίο στην περιοχή, με τον άνεμο να τη μεταφέρει στην Αττική.
Ο κ. Λαγουβάρδος εξήγησε πως «την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ», εννοώντας πως δεν θα βρεθεί το ίδιο το πλοίο από το οποίο προέκυψε το πρόβλημα.
- Τραμπ και Βανς προς τον Νετανιάχου: «Σου αρέσει δεν σου αρέσει, τις ΗΠΑ συμφέρει συμφωνία με το Ιράν»
- Δεν υποχωρούν οι δονήσεις: Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ ταρακούνησε την Εύβοια - Ζημιές σε δεκάδες οικισμούς
- Συνεχίζει στον Alpha η Γερμανού αλλά... με περικοπές - Ποιοι συνεργάτες θα αποχωρήσουν
- Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο Παλαιστίνιο: «Παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.